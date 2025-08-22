Két fiatal meghalt, tízen megsérültek egy autó és egy kisbusz horrorbalesetében (+ fotók, videó)

Halálos közúti baleset történt a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében csütörtök délután, a helyszínre két mentőhelikoptert is riasztottak. A szon.hu információi szerint egy nagyecsedi munkásbrigádot szállító Ford kisbuszba csapódott egy Volkswagen személyautó, amely feltehetően nagy sebességgel haladva a kanyarban megcsúszott a nedves útburkolaton. A kisbuszban kilencen utaztak, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállították kórházba a mentők. A személyautóban hárman ültek, a sofőr túlélte a frontális karambolt, de a két utasa meghalt.

A Volkswagen totálkárosra tört a balesetben

Fotó: szon.hu/Sipeki Péter

Két fiatal a halálos baleset áldozata

A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottak. A szon.hu úgy tudja, egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány vesztették életüket a balesetben, mindketten a személyautóban utaztak.

