Súlyos karambol Devecsernél: öten megsérültek, két mentőhelikopter is érkezett (+ helyszíni fotók)

Ahogyan a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján beszámoltunk róla, az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók kezdték meg a műszaki mentési munkálatokat, stabilizálták az oldalára borult autót. A balesethez mentők és rendőrök is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett dolgoznak a hatóságok.

Fotó: Ajkamentők/Facebook

Az Ajkamentők Facebook-oldal közölte: összesen öt ember sérült meg a balesetben, amelyhez két mentőhelikopter is érkezett. A két súlyos sérültet mentőhelikopterek, míg a könnyebb sérüléseket szenvedett három személyt mentőautók szállították kórházba. A mentéshez Ajkáról két rohamkocsi, valamint Tapolcáról és Tüskevárról további mentőegységek érkeztek a helyszínre, ahová riasztották a mentőtiszti autót is.

Fotó: Ajkamentők/Facebook

Fotó: Ajkamentők/Facebook