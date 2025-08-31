augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Teljes útzár

20 perce

Súlyos karambol Devecsernél: öten megsérültek, két mentőhelikopter is érkezett (+ helyszíni fotók)

Címkék#baleset#Balesetinfó#Baleset-infó

Súlyos közúti baleset történt Devecser és Nemeshany között, a 7324-es úton vasárnap délután: két személyautó összeütközött, az egyik gépkocsi árokba borult, a másik az úttesten maradt. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.

Veol.hu

Ahogyan a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján beszámoltunk róla, az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók kezdték meg a műszaki mentési munkálatokat, stabilizálták az oldalára borult autót. A balesethez mentők és rendőrök is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett dolgoznak a hatóságok.

Fotó: Ajkamentők/Facebook

Az Ajkamentők Facebook-oldal közölte: összesen öt ember sérült meg a balesetben, amelyhez két mentőhelikopter is érkezett. A két súlyos sérültet mentőhelikopterek, míg a könnyebb sérüléseket szenvedett három személyt mentőautók szállították kórházba. A mentéshez Ajkáról két rohamkocsi, valamint Tapolcáról és Tüskevárról további mentőegységek érkeztek a helyszínre, ahová riasztották a mentőtiszti autót is.

Fotó: Ajkamentők/Facebook
Fotó: Ajkamentők/Facebook
Fotó: Ajkamentők/Facebook

 

 

