Teljes útlezárás
53 perce
Súlyos balesethez riasztották a mentőhelikoptert
Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a 7317-es úton, Tapolca és Zalahaláp között, a 24-es és 25-ös kilométerszelvények közötti szakaszon.
A helyszínre a badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati, valamint a Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének egységei vonultak ki - adja hírül a katasztrófavédelem.
A tűzoltók feszítővágóval két embert szabadítottak ki a személygépkocsiból, majd átadták őket a mentőszolgálatnak. A mentéshez mentőhelikopter is érkezett.
Az érintett útszakaszt teljesen lezárták a forgalom elől.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre