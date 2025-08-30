augusztus 30., szombat

Teljes útlezárás

1 órája

Súlyos balesethez riasztották a mentőhelikoptert

Címkék#baleset#kisteherautó#személygépkocsi

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a 7317-es úton, Tapolca és Zalahaláp között, a 24-es és 25-ös kilométerszelvények közötti szakaszon.

Veol.hu

A helyszínre a badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati, valamint a Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének egységei vonultak ki - adja hírül a katasztrófavédelem.

A tűzoltók feszítővágóval két embert szabadítottak ki a személygépkocsiból, majd átadták őket a mentőszolgálatnak. A mentéshez mentőhelikopter is érkezett.

Az érintett útszakaszt teljesen lezárták a forgalom elől.

 

