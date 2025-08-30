Súlyos balesethez riasztották a mentőhelikoptert

A helyszínre a badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati, valamint a Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének egységei vonultak ki - adja hírül a katasztrófavédelem.

A tűzoltók feszítővágóval két embert szabadítottak ki a személygépkocsiból, majd átadták őket a mentőszolgálatnak. A mentéshez mentőhelikopter is érkezett.

Az érintett útszakaszt teljesen lezárták a forgalom elől.