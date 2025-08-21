Baleset
2 órája
Rohantak a mentők, két autó csattant össze a Balatonnál
Két személyautó ütközött össze szerda este Csopakon, a Napsugár utca és a Balaton utca találkozásánál.
A mentők is a helyszínre érkeztek.
A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést - adja hírül a katasztrófavédelem. A baleset miatt fennakadások voltak a forgalomban.
