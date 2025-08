Most egy motoros landolt a noszlopi napraforgótáblánál (helyszíni fotó)

Az ajkai mentők adtak hírt a balesetről, arról, hogy ismét a Noszlop és Bakonypölöske közti úton történt meg baj. Motoros sérült meg, akit az ajkai kórházba szállítottak, az elsődleges vizsgálat szerint szerencsére csak könnyebben sérült meg. A rendőrség tisztázhatja a történtek, a motorosbaleset körülményeit.

Balesetet szenvedett egy motoros Noszlop és Bakonypölöske között.

Forrás: Ajkamentők

Balesetek és napraforgók

A pénteken történtek helyszínén az ajkai mentők tájékoztatása szerint még láthatóak az előző baleset nyomai a napraforgók közt. Akkor lesodródott az útról és a napraforgómezőben landolt egy autó, egy piros személygépkocsi Noszlopnál. Erről lapunkban is írtunk, és korábbi cikkünkből az is kiderül, hogy az utóbbi időben több autó is lesodródott az útról és az árokban vagy a mezőn kötött ki a Noszlop és Bakonypölöske közötti szakaszon.

Az autósoknak, a motorosoknak fokozott óvatossággal kell közlekedniük Veszprém vármegyében a Noszlop és Bakonypölöske közötti szakaszon, ugyanis Noszlop felől megtörik a kanyar íve, így könnyen lesodródhatnak az útról a járművek.

Az Ajkamentők Facebook bejegyzése szerint csak idén tavasszal 2 balesetben 3 motoros sérült meg itt.

A július 28-i autós baleset során szerencsére csak könnyű sérültet kellett ellátni, az ajkai kórházba szállítani. Ám korábban előfordult, hogy erről a helyről egy súlyos sérültet mentőhelikopter vitt Veszprémbe, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsból.