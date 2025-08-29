augusztus 29., péntek

Ittas vezetés

1 órája

Részegen ült volán mögé a fiatal veszprémi férfi, súlyos baleset lett a vége

Címkék#baleset#alkohol#Veszprémi Rendőrkapitányság

A Veszprémi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálta az ügyet.

Veol.hu

A Veszprémi Rendőrkapitányság lezárta annak a 23 éves veszprémi férfinak az ügyét, aki június 28-án éjszaka ittasan okozott súlyos közlekedési balesetet Nagyvázsony belterületén.

Ittasan okozott balesetet egy 23 éves fiatal.
Forrás: police.hu

A balesetben többen megsérültek

A sofőr három utasával együtt utazott, amikor egy balra ívelő kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett: autójával kisodródott, előbb egy fának, majd egy kőkerítésnek csapódott, végül felborult. A balesetben mind a négyen megsérültek. Az intézkedő rendőrök megállapították, hogy a fiatal férfi a vezetés előtt alkoholt fogyasztott, ezért a jogosítványát azonnal bevonták.

Forrás: police.hu

A nyomozást a Veszprémi Rendőrkapitányság befejezte, az iratokat átadta az ügyészségnek – írja a police.hu.

 

