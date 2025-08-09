Fiatal házaspár vesztette életét a frontális karambolban

Péntek este tragikus közlekedési baleset történt a Kisláng és Soponya közötti összekötőúton, ahol két személyautó ütközött.

Végzetes baleset történt a Kislángot Soponyával összekötő úton

Forrás: Feol.hu

Tragikus baleset történt

A helyiek elmondása szerint a Suzuki típusú járműben utazó fiatal házaspár a helyszínen életét vesztette, míg a másik autó sofőrje túlélte az ütközést. A környékbeliek arról számoltak be, hogy bár az érintett útszakaszon sebességkorlátozás, 40 km/órás tábla is figyelmezteti a közlekedőket, sokan nem tartják be a szabályokat. A nemrég felújított úton emiatt már korábban adódtak problémák a gyorshajtókkal.

A két település gyászol, a helyiek együttérzésüket fejezik ki az elhunytak hozzátartozóinak. Az esetről részletesebben a feol.hu-n olvashatnak.