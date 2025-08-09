augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia az összekötőúton

1 órája

Fiatal házaspár vesztette életét a frontális karambolban

Címkék#házaspár#baleset#tragédia#jármű

Frontális ütközés történt péntek este egy nemrég felújított úton. Sajtóinformációk szerint két fiatal felnőtt vesztette életét a balesetben.

Veol.hu

Péntek este tragikus közlekedési baleset történt a Kisláng és Soponya közötti összekötőúton, ahol két személyautó ütközött.

Végzetes baleset történt a Kislángot Soponyával összekötő úton.
Végzetes baleset történt a Kislángot Soponyával összekötő úton
Forrás: Feol.hu

Tragikus baleset történt

A helyiek elmondása szerint a Suzuki típusú járműben utazó fiatal házaspár a helyszínen életét vesztette, míg a másik autó sofőrje túlélte az ütközést. A környékbeliek arról számoltak be, hogy bár az érintett útszakaszon sebességkorlátozás, 40 km/órás tábla is figyelmezteti a közlekedőket, sokan nem tartják be a szabályokat. A nemrég felújított úton emiatt már korábban adódtak problémák a gyorshajtókkal.

A két település gyászol, a helyiek együttérzésüket fejezik ki az elhunytak hozzátartozóinak. Az esetről részletesebben a feol.hu-n olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu