MotoE-széria Magyar Nagydíj

1 órája

Dráma a Magyar Nagydíjon, az egyik versenyzőt a veszprémi kórházba szállították

Címkék#baleset#Magyar Nagydíj#Varga Tibor

Veol.hu

Ijesztő baleset árnyékolta be a MotoE-széria Magyar Nagydíját: a 18 éves Varga Tibor a rajt után az élre állt, ám a 14-es kanyarban elcsúszott, és a pályán sodródó magyar versenyzőt egy riválisa eltalálta. A drámai pillanatok után percekig nem mutatták az eset visszajátszását, ami tovább növelte az aggodalmat – írja a borsonline.

Baleset a MotoE-széria Magyar Nagydíjon
Baleset történt a MotoE-széria Magyar Nagydíjon
Illusztráció: pexels

Szerencsére gyorsan kiderült, hogy Varga eszméleténél volt, és bár lábsérülés gyanúja miatt mentőbe tették, állapota nem tűnik életveszélyesnek. A futamot a baleset idejére megszakították, majd rövidített távon újraindították, végül Mattia Casadei nyert.

Információink szerint a sérült Varga Tibort a veszprémi kórházba szállították.

A Balaton-parton is baleset történt

Szombat délelőtt két autó ütközött a Balaton mellett, az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Siófoknál. Az egyik jármű, amiben négyen utaztak, az ütközés után árokba csapódott. A baleset helyszínére tűzoltók és mentőhelikopter is érkezett.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
