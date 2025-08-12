Baleset
1 órája
Négy jármű karambolozott Veszprémnél, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Baleset miatt teljes útlezárás van érvényben Veszprém és Szentkirályszabadja között. A rendőrök a forgalmat mindkét irányból visszafelé terelik.
A Katasztrófavédelem információ szerint három személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a 2. kilométernél. A műszaki mentést végző veszprémi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat.
Kérjük az arra közlekedők türelmét és fokozott óvatosságát!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre