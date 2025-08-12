augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulók
Baleset

1 órája

Négy jármű karambolozott Veszprémnél, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Címkék#baleset#Szentkirályszabadja#Veszprém

Veol.hu

Baleset miatt teljes útlezárás van érvényben Veszprém és Szentkirályszabadja között. A rendőrök a forgalmat mindkét irányból visszafelé terelik. 

A Katasztrófavédelem információ szerint három személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a 2. kilométernél. A műszaki mentést végző veszprémi hivatásos tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat.

Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség / Facebook

Kérjük az arra közlekedők türelmét és fokozott óvatosságát!

 

