Telefontöltő kábel mentette meg a vérző sérültet az autóbaleset után

Életet mentettek a Készenléti Rendőrség járőrei az M35-ös autópályán: egy idős nő artériás vérzését egy telefontöltő kábellel sikerült elállítaniuk, miután balesetben a roncsba szorult. A rendőrök gyorsasága és leleményessége nélkül tragédia történhetett volna.

Egy ehhez hasonló kábel volt az életmentő eszköz a baleset helyszínén

Forrás: Csizi Péter/ veol

Súlyos baleset és az életmentő telefonkábel esete

Augusztus 19-én este, az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba. Mindkét autóban ketten utaztak. A karambol erejétől a Mitsubishi a belső szalagkorlátnak csapódott, míg a Kia utasai kisebb sérülésekkel megúszták az ütközést. A helyszínen történetesen a Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre haladt el, akik azonnal megálltak, és elsőként kezdték meg a mentést.

A Kia utasait a rendőrök biztonságba kísérték a szalagkorlát mögé, majd a forgalom lassításáról is gondoskodtak. A Mitsubishi utasai azonban súlyos állapotban voltak. A sofőr jobb alkarja artériásan vérzett, nála nyomókötést alkalmaztak.

A kormány mögé beszorult idős nő lábfeje roncsolódott, és erősen vérzett. A rendőrök nem merték megmozdítani, de azonnali beavatkozásra volt szükség. A jármű csomagtartójában talált telefontöltő kábellel szorították el a combját, amely megállította a vérzést. Közben folyamatosan beszéltek hozzá, hogy éber maradjon és ne veszítse el az eszméletét.

Mentők és katasztrófavédelem a helyszínen

A járőrök a sérült autókat áramtalanították, majd a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központján keresztül mentőket és tűzoltókat riasztottak. Mire az egységek megérkeztek, minden sérült stabil állapotban volt.

A mentők kórházba szállították a baleset résztvevőit: a Mitsubishi sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett, utasa szintén komoly állapotban került ellátásra, míg a Kia vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg, utasa sértetlen maradt.

Emberi helytállás a bajban, sokat segített a magyar találékonyság

A készenléti rendőrök gyors reagálása és leleményessége nélkül akár tragédiával is végződhetett volna a baleset. Az eset ismét rávilágít arra, hogy a közúti baleseteknél sokszor másodperceken múlik az élet, és a helyszínre elsőként érkezők talpraesettsége döntő lehet.