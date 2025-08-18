Tévedésből kipostázták neki más bankkártyáját, elköltött róla több mint kétmillió forintot

A vádirat szerint egy bank a nála vezetett bankszámlához tartozó bankkártyát postán küldte ki a jogosult részére, azonban tévedésből nem az eredeti jogosult, hanem egy azonos nevű másik személy részére címezték a küldeményt, akinek a lakcíme a jogosulttól eltérő településen volt - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a jogtalan bankkártya-használóval kapcsolatban.

A férfi jogosulatlanul vett fel pénzt a bankkártya segítségével

Fotó: Getty Images

A címzett, egy 51 éves férfi átvette a részére érkezett küldeményt, majd 25 000 Ft összeget vett fel a kártyával egy balatonfüredi bankautomatából. Ekkor látta, hogy mekkora összeg van a bankszámlán, amelyről ekkor számára is kiderült, hogy nem a sajátja, ennek ellenére a bankkártyával költekezni kezdett.

Több millió forintot vett le az idegen bankszámláról a bankkártya segítségével

2023. július 14-től augusztus 10-ig, nem egészen egy hónap alatt több mint két millió forint értékben vásárolt vagy vett fel készpénzt a számára idegen bankszámláról a bankkártya segítségével zömében Balatonfüreden, amikor a bankszámla tulajdonosa a számlakivonatból értesült a számlája megdézsmálásáról és intézkedett a bankkártya letiltatásáról.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.