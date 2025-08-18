augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nincs "ingyen ebéd"

1 órája

Tévedésből kipostázták neki más bankkártyáját, elköltött róla több mint kétmillió forintot

Címkék#bankszámla#pénz#csalás

Egy jogtalan bankkártya-használóval szemben információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség.

Veol.hu

A vádirat szerint egy bank a nála vezetett bankszámlához tartozó bankkártyát postán küldte ki a jogosult részére, azonban tévedésből nem az eredeti jogosult, hanem egy azonos nevű másik személy részére címezték a küldeményt, akinek a lakcíme a jogosulttól eltérő településen volt - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a jogtalan bankkártya-használóval kapcsolatban.

A férfi jogosulatlanul vett fel pénzt a bankkártya segítségével
A férfi jogosulatlanul vett fel pénzt a bankkártya segítségével
Fotó: Getty Images

A címzett, egy 51 éves férfi átvette a részére érkezett küldeményt, majd 25 000 Ft összeget vett fel a kártyával egy balatonfüredi bankautomatából. Ekkor látta, hogy mekkora összeg van a bankszámlán, amelyről ekkor számára is kiderült, hogy nem a sajátja, ennek ellenére a bankkártyával költekezni kezdett. 

Több millió forintot vett le az idegen bankszámláról a bankkártya segítségével

2023. július 14-től augusztus 10-ig, nem egészen egy hónap alatt több mint két millió forint értékben vásárolt vagy vett fel készpénzt a számára idegen bankszámláról a bankkártya segítségével zömében Balatonfüreden, amikor a bankszámla tulajdonosa a számlakivonatból értesült a számlája megdézsmálásáról és intézkedett a bankkártya letiltatásáról.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu