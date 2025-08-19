augusztus 19., kedd

Ámokfutás

Tombolt a 21 éves férfi a Balaton-parton

Címkék#bántalmazás#balaton#rendőrség#lopás#betörés

A 21 éves fiatalemberrel szemben kábítószer birtoklása, súlyos testi sértés és lopás kísérlete miatt indult eljárás.

Veol.hu

Augusztus 16-án délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy az egyik Balaton-parti városban egy 21 éves komlói férfi bántalmazta barátnője édesanyját, aki megsérült. A rendőrök negyedórán belül kézre kerítették az elkövetőt, és előállították.

Bántalmazta párja édesanyját, lopott, és kábítószerezett.
Fotó: police.hu

Lopott és bántalmazta a nőt

A vele szemben alkalmazott kábítószergyorsteszt pozitív lett. A nyomozók súlyos testi sértés bűntette és kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A gyanúsításán kiderült, hogy aznap délután, elfogása előtt egy gyógyszertárba is megpróbált bejutni oly módon, hogy megrongálta a patika fotocellás üvegajtaját, és úgy akart betörni, hogy gyógyszert emeljen el. A férfinak lopás kísérlete miatt is felelnie kell – közölte a police.hu.

 

