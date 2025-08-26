augusztus 26., kedd

Több házba is betört a visszaeső bűnöző Pápán, milliós kárt okozott

Címkék#rendőrség#kár#betörés

Többrendbeli lopással vádolja a Pápai Járási Ügyészség azt a 35 éves férfit, aki 2024 novemberében, majd 2025. január végén és február elején Pápa tókerti városrészében összesen négy családi házhoz tört be, melyek közül kettőből értékekkel megrakodva távozott.

Veol.hu

A vádirat szerint az elkövető tavaly november, majd az idei év januárjának végén egymással szomszédos, lakatlanul álló ingatlanokba ment be. Az egyik esetben a ház bejárati ajtaját ugyan befeszítette, de végül nem vitt el semmit, míg a másik épületnél az ajtó befeszítésével és a hátsó bejárat üvegének betörésével próbálkozott, de a lakásba nem jutott be, így innen is üres kézzel távozott, a rongálással azonban 53 000 forintos kárt hagyott maga után - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség. 

A betörés két alkalommal sikertelen volt
A betörés két alkalommal sikertelen volt
Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Február 1-jén az ajtót befeszítve az egyik családi ház udvarán álló garázsból négy láncfűrészt és egy vállhevedert vitt el, mellyel mintegy 400 000 forint kárt okozott a tulajdonosnak. A vállheveder kivételével a gépeket a rendőrség lefoglalta, így a sértett kára túlnyomórészt megtérült.

Négy alkalommal betörés, két alkalommal lopás

A férfi négy nappal később egy másik lakatlanul álló házat szemelt ki magának és éjjel a bejárati ajtót csavarhúzóval kifeszítve bejutott a lakásba, ahol a különböző emléktárgyaktól, használati eszközöktől és bélyeggyűjteményektől kezdve az aranyékszerekig bezárólag, 1 000 000 forintot meghaladó kárt okozva tulajdonított el értéktárgyakat, míg a rongálással 85 000 forint kár keletkezett. A sértett kárából az eltulajdonított tárgyak lefoglalása révén kevesebb mint 100 000 forint térült meg.

A cselekményét különös visszaesőként és a feltételes szabadságra bocsátás tartama alatt elkövető vádlottal szemben az ügyészség a vádiratában börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabást indítványozta, valamint indítványt tett arra is, hogy a bíróság a férfi feltételes szabadságát szüntesse meg, illetve állapítsa meg, hogy elítélése esetén feltételes szabadságra nem bocsátható.

 

