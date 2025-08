„Mintha halni készülnének” – Brutális biciklis tragédiák a Budapest-Balaton kerékpárúton

És nem ez volt az egyetlen tragédia a térségben. Ugyanezen a napon, Biatorbágy közelében egy másik idős biciklist találtak eszméletlenül a földön, két fiatal járókelő bukkant rá a kerékpárúton. A férfi nem reagált a megszólításra, csak zihált. Mentőhelikoptert is riasztottak, hiszen a 60 év körüli férfi súlyos koponyasérüléseket szenvedett.

A feltételezések szerint ő a hőség miatt lett rosszul, ami a tragikus eséshez vezetett.

A halálesetek rávilágítanak arra, mennyire fontos lenne jobban odafigyelni a kerékpáros közlekedés biztonságára – legyen szó védőfelszerelésről, sebességhatárról vagy megfelelő útvonalakról. A nyári forróság és a meredek szakaszok különösen veszélyes kombinációt jelentenek.

A Feol megkereste az Országos Mentőszolgálatot is az esetek kapcsán – válaszukat IDE kattintva olvashatják. A lap arról is beszámolt, hogy Etyeknél ugyanezen a szakaszon még egy biciklis baleset történt. Egy a lap által megkérdezett lakó elmondta, túl gyorsan tekernek ezen a szakaszon a biciklisek, így feltételezhetően ez vezethetett az újabb esethez is. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.