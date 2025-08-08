Felelőtlenség a köbön – volt bicikliút, de inkább a főúton bringáztak, szemben a forgalommal (videó)

A Veszprém vármegyei rendőrség egyik motoros rendőre vette észre, hogy a bicikliút helyett egy bringás társaság a főutat használja. A rendőr még időben intézkedett, így nem történt baleset.

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A bicikliút nem dísznek van

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook oldalán osztotta meg a videót, melyen az látszik, hogy a motoros rendőr félreállítja és kérdőre vonja a bringásokat. A társaság forgalommal szemben a főúton kerékpározott, mikor nem messze ott volt a bicikliút. A rendőr közbeavatkozása után a bringások átmentek a kijelölt bicikliútra.