Felelőtlenség a köbön – volt bicikliút, de inkább a főúton bringáztak, szemben a forgalommal (videó)
A Veszprém vármegyei rendőrök most is segítettek abban, hogy mindenki biztonságban tekerhessen, de a szabályokat be kell tartani.
A Veszprém vármegyei rendőrség egyik motoros rendőre vette észre, hogy a bicikliút helyett egy bringás társaság a főutat használja. A rendőr még időben intézkedett, így nem történt baleset.
A bicikliút nem dísznek van
A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook oldalán osztotta meg a videót, melyen az látszik, hogy a motoros rendőr félreállítja és kérdőre vonja a bringásokat. A társaság forgalommal szemben a főúton kerékpározott, mikor nem messze ott volt a bicikliút. A rendőr közbeavatkozása után a bringások átmentek a kijelölt bicikliútra.
