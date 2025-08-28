augusztus 28., csütörtök

Csalás

Ígéretes befektetéssel kecsegtették, majd lerabolták a számláit

Kölcsön felvételére is rá akarták bírni, miután lerabolták a számláit.

Egyedülálló befektetési lehetőségre hivatkozva hívták fel a csalók azt a középkorú férfit, aki a napokban tett feljelentést a Veszprémi Rendőrkapitányságon. A sértett elmondta, hogy augusztus 21-én felhívták egy jól kamatozó befektetési lehetőség ígéretével, és elutalt 300 dollárt a megadott számlaszámra – írja a police.hu a csalással kapcsolatban. 

Ha egyszer valaki már befektetési csalás áldozatává vált, a bűnözők valószínűleg újra megkeresik, vagy eladják adatait más csalóknak
Fotó: Shutterstock

Röviddel később már a „bróker” telefonált és kért e-mail-címet, amire megérkezett a link a profit utalásához. Erre kattintott a sértett, ami lehetőséget adott a bankszámláról a pénz leemelésére.

Ne légy csalások áldozata!

A rendőrség azt tanácsolja, a hasonló esetek elkerülése érdekében utasítsuk el a befektetési lehetőségekkel kapcsolatos kéretlen telefonhívásokat, bármilyen egyszerű és könnyű pénzszerzésről, meggazdagodásról szólnak is. Ha egyszer valaki már befektetési csalás áldozatává vált, a bűnözők valószínűleg újra megkeresik, vagy eladják adatait más csalóknak.

A rendőrség szerint mindig gyanakodjon, ha:

  • az a megérzése támad, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen;
  • az ajánlat csak korlátozott ideig él, lemaradhat róla;
  • az ajánlat csak önnek érhető el, és megkérik, hogy senkinek se szóljon róla!

 

 

