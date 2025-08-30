augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás

58 perce

Egy kiló krumplit kérek – távirányítós rádió maradhat?

Címkék#rádió#önkiszolgáló kassza#csalás

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 28 éves ózdi férfival szemben, aki 2025 januárjában az egyik balatonfüredi áruházban burgonyaként lemérlegelt egy távirányítós rádiót és az önkiszolgáló kasszánál csak a krumpli árát fizette ki.

Szilas Lilla
Egy kiló krumplit kérek – távirányítós rádió maradhat?

A vádirat szerint az elkövető piros burgonyaként lemérlegelte a 17 490 forintos műszaki cikket, melynél fogva a valós ára helyett csupán 732 forintot fizetett – közölte a csalással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség. 

Csalás: burgonyaként ütötte be a távirányítós rádiót
Csalás: burgonyaként ütötte be a távirányítós rádiót
Fotó: MW-archív

A készüléket a nyomozó hatóság lefoglalta tőle, és az áruháznak kiadta, így a kár megtérült.

Csalással jutott távirányítós rádióhoz

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban a vádlott próbára bocsátását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu