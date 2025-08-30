58 perce
Egy kiló krumplit kérek – távirányítós rádió maradhat?
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 28 éves ózdi férfival szemben, aki 2025 januárjában az egyik balatonfüredi áruházban burgonyaként lemérlegelt egy távirányítós rádiót és az önkiszolgáló kasszánál csak a krumpli árát fizette ki.
A vádirat szerint az elkövető piros burgonyaként lemérlegelte a 17 490 forintos műszaki cikket, melynél fogva a valós ára helyett csupán 732 forintot fizetett – közölte a csalással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.
A készüléket a nyomozó hatóság lefoglalta tőle, és az áruháznak kiadta, így a kár megtérült.
Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban a vádlott próbára bocsátását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.