Egy kiló krumplit kérek – távirányítós rádió maradhat?

A vádirat szerint az elkövető piros burgonyaként lemérlegelte a 17 490 forintos műszaki cikket, melynél fogva a valós ára helyett csupán 732 forintot fizetett – közölte a csalással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Csalás: burgonyaként ütötte be a távirányítós rádiót

Fotó: MW-archív

A készüléket a nyomozó hatóság lefoglalta tőle, és az áruháznak kiadta, így a kár megtérült.

Csalással jutott távirányítós rádióhoz

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban a vádlott próbára bocsátását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.