Vádat emeltek a Balaton-parti ingatlancsaló társaság tagjai ellen

A vádirat szerint a cselekmények hátterében álló 65 és 53 éves elkövetők 2018-tól végrehajtás alatt álló ingatlanok árverésen történő megvásárlásával és követeléskezeléssel foglalkoztak. Üzleti kapcsolataik révén tudomást szereztek olyan ingatlanokról, melyeket a tulajdonosaik hosszabb ideje nem látogattak, a hozzájuk kapcsolódó anyagi kötelezettségeiket nem teljesítették, ezért több esetben már végrehajtás terhelte az ingatlant – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az ingatlancsalásokkal kapcsolatban.

Ingatlancsalás: hamis ajándékozási szerződéseket készítettek

Fotó: Pixabay

A 65 éves férfi az ingatlanok megszerzése érdekében többször valótlan kölcsönre hivatkozva fizetési meghagyás kibocsátását, majd végrehajtás elrendelését kezdeményezte a tulajdonosokkal szemben, s amennyiben a tulajdonos nem lépett, szabadnak látta az utat az ingatlan csalárd megszerzéséhez.

Csalásokkal jutottak ingatlanokhoz

A két férfi 2021 nyarán ismerte meg a 41 éves, budapesti bűntársukat, aki felajánlotta, hogy a szükséges ügyvédi tevékenység elvégzéséhez segítséget tud nyújtani. Javasolta, hogy az ingatlanokat a hozzátartozója által alapított, de ténylegesen általa vezetett alapítvány részére lehetne névleg ajándékozni, amely így adó- és illetékmentes is lenne. Megegyeztek, hogy az alapítvány felett rendelkező vádlott a további társaival együttműködve hamis ajándékozási szerződéseket készít, majd a tulajdonjog bejegyzése után az ingatlanokat értékesítik, és a vételáron megosztoznak. A 41 éves vádlott a szerződéskötés folyamatába anyagi juttatás fejében az alapítvány kuratóriumi elnökét is bevonta.

Az ajándékozási szerződések elkészítéséhez, megszerkesztéséhez közvetítőn keresztül két ügyvédet szerveztek be, majd a 41 éves elkövető, miután a tulajdonjognak az alapítvány javára történő bejegyzését kezdeményezték, megkereste egy ismerősét, hogy segítsen a további értékesítésben. A 41 éves budapesti nő két másik vádlott bevonásával, valamint egy harmadik, budapesti ügyvéd közreműködésével újabb valótlan tartalmú adásvételi szerződések megkötésében működött közre.

Vádat emeltek a csalókkal szemben

Az ügyben 12 ingatlant érintően 24 vádlottal szemben került sor a vádemelésre, az összes kár értéke meghaladja az 1 milliárd forintot, amelynek nagy része az eljárás során megtérült.