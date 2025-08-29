1 órája
Vádat emeltek a Balaton-parti ingatlancsaló társaság tagjai ellen
Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség egy kiterjedt kapcsolatrendszerrel működő csoport tagjaival szemben, akik hamis ajándékozási és adásvételi szerződésekkel, strómanok bevonásával számos budapesti és Balaton-parti – zömmel végrehajtással terhelt – ingatlan tulajdonjogát szerezték meg, illetve próbálták megszerezni.
A vádirat szerint a cselekmények hátterében álló 65 és 53 éves elkövetők 2018-tól végrehajtás alatt álló ingatlanok árverésen történő megvásárlásával és követeléskezeléssel foglalkoztak. Üzleti kapcsolataik révén tudomást szereztek olyan ingatlanokról, melyeket a tulajdonosaik hosszabb ideje nem látogattak, a hozzájuk kapcsolódó anyagi kötelezettségeiket nem teljesítették, ezért több esetben már végrehajtás terhelte az ingatlant – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az ingatlancsalásokkal kapcsolatban.
A 65 éves férfi az ingatlanok megszerzése érdekében többször valótlan kölcsönre hivatkozva fizetési meghagyás kibocsátását, majd végrehajtás elrendelését kezdeményezte a tulajdonosokkal szemben, s amennyiben a tulajdonos nem lépett, szabadnak látta az utat az ingatlan csalárd megszerzéséhez.
Csalásokkal jutottak ingatlanokhoz
A két férfi 2021 nyarán ismerte meg a 41 éves, budapesti bűntársukat, aki felajánlotta, hogy a szükséges ügyvédi tevékenység elvégzéséhez segítséget tud nyújtani. Javasolta, hogy az ingatlanokat a hozzátartozója által alapított, de ténylegesen általa vezetett alapítvány részére lehetne névleg ajándékozni, amely így adó- és illetékmentes is lenne. Megegyeztek, hogy az alapítvány felett rendelkező vádlott a további társaival együttműködve hamis ajándékozási szerződéseket készít, majd a tulajdonjog bejegyzése után az ingatlanokat értékesítik, és a vételáron megosztoznak. A 41 éves vádlott a szerződéskötés folyamatába anyagi juttatás fejében az alapítvány kuratóriumi elnökét is bevonta.
Az ajándékozási szerződések elkészítéséhez, megszerkesztéséhez közvetítőn keresztül két ügyvédet szerveztek be, majd a 41 éves elkövető, miután a tulajdonjognak az alapítvány javára történő bejegyzését kezdeményezték, megkereste egy ismerősét, hogy segítsen a további értékesítésben. A 41 éves budapesti nő két másik vádlott bevonásával, valamint egy harmadik, budapesti ügyvéd közreműködésével újabb valótlan tartalmú adásvételi szerződések megkötésében működött közre.
Vádat emeltek a csalókkal szemben
Az ügyben 12 ingatlant érintően 24 vádlottal szemben került sor a vádemelésre, az összes kár értéke meghaladja az 1 milliárd forintot, amelynek nagy része az eljárás során megtérült.
Az ügyészség a vádiratában 22 elkövetővel szemben tett indítványt börtönbüntetés kiszabására, azzal, hogy hét vádlott esetében a bíróság annak végrehajtását függessze fel. Két vádlott esetében pénzbüntetés indítványozására került sor, akikkel szemben a Veszprémi Járásbíróság a büntetési indítvánnyal egyetértve időközben büntetővégzést hozott. Az ügyészség ezen túl a kuratóriumi elnök vádlott esetében indítványozta a civil szervezet vezető tisztségviselője, míg az ügyvéd vádlottak esetében az ügyvédi foglalkozás gyakorlásától történő eltiltásukat, valamint a vádlottak jogtalan gazdagodása erejéig vagyonelkobzás alkalmazására is indítványt tett velük szemben.