Átverés

Jegyet akart venni a vb-selejtezőre, lenyúlták a pénzét

Egy népszerű videómegosztó oldalon kínál hamis jegyeket a labdarúgó-világbajnokság selejtezőmérkőzéseire egy csaló, aki egy embert már biztosan át tudott verni.

A szeptember 9-i Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőre már árusítják a jegyeket, azonban a bejutásnak elég borsos az ára, emiatt nem meglepő, hogy sokan olcsóbban szeretnének belépőjegyhez jutni. Ez pedig a csalások melegágya. 

Csalás: eltette a pénzt, de a jegyek sosem érkeztek meg
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg egy tanulságos történetet, ami talán segíthet abban, hogy mások ne essenek ugyanabba a hibába, mint a történet főszereplője. 

Csalás áldozata lett a focirajongó

"Az egyik népszerű videómegosztón kínált eladásra a magyar-portugál meccsre jegyeket egy felhasználó. A nagyszerű lehetőségre jelentkezett is a sértett. Az alkalmazással azonnal fizette a jegyárat, ám a beígért belépőket nem kapta meg, és a csaló elérhetetlenné vált. Vásárolj megbízható eladótól, kezelj fenntartással minden kecsegtető ajánlatot!" - írja a Veszprém vármegyei rendőrség, és további hasznos tanácsokat is adtak az online csalások megelőzésére a KiberPajzs oldalon. 

A magyar válogatott vb-selejtezős meccseire a jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. Azonban a Puskás Arénában tartandó Magyarország-Portugália meccsre már elfogytak a jegyek. 

 

