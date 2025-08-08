40 perce
Futárszolgálatok nevében próbálják kicsalni a pénzed, ne dőlj be!
A rendőrség figyelmeztet: csalók egyre gyakrabban futárszolgálatok nevében küldenek SMS-eket, amelyekben adathalász linket helyeznek el.
Ezek az üzenetek első ránézésre hivatalosnak tűnhetnek, például csomagkézbesítési információkat ígérnek, de valójában a csalók az adatokat akarják megszerezni.
SMS-ben próbálkoznak a csalók
A linkre kattintva a felhasználók egy hamis weboldalra jutnak, ahol megkérik őket bankkártyaadataik megadására – és ezzel máris a csalók kezébe kerülhetnek az érzékeny információk. A gyanútlan áldozatok gyakran csak akkor veszik észre a bajt, amikor már pénz tűnt el a számlájukról.
A gyanútlan áldozatok futhatnak a pénzük után
- írja a police.hu. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy soha ne kattintsanak gyanús, ismeretlen linkekre, és ne adják meg pénzügyi adataikat olyan felületen, amelynek hitelességében nem lehetnek biztosak.
