Futárszolgálatok nevében próbálják kicsalni a pénzed, ne dőlj be!

Ezek az üzenetek első ránézésre hivatalosnak tűnhetnek, például csomagkézbesítési információkat ígérnek, de valójában a csalók az adatokat akarják megszerezni.

Csalók hálójában: SMS-ben próbálkoznak a svindlerek

Forrás: Pexels-illusztráció

SMS-ben próbálkoznak a csalók

A linkre kattintva a felhasználók egy hamis weboldalra jutnak, ahol megkérik őket bankkártyaadataik megadására – és ezzel máris a csalók kezébe kerülhetnek az érzékeny információk. A gyanútlan áldozatok gyakran csak akkor veszik észre a bajt, amikor már pénz tűnt el a számlájukról.

A gyanútlan áldozatok futhatnak a pénzük után

- írja a police.hu. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy soha ne kattintsanak gyanús, ismeretlen linkekre, és ne adják meg pénzügyi adataikat olyan felületen, amelynek hitelességében nem lehetnek biztosak.