Pofátlan átveréssel csaltak ki 3 millió forintot egy idős várpalotai nőtől

A 82 éves nőt egy férfi hívta fel telefonon, aki magát rendőrnek kiadva közölte vele: lánya őrizetben van, mert fegyvert találtak nála. A hívó azt állította, hogy azonnali pénzbeli kifizetéssel elkerülhető a börtön. A csaló hárommillió forintot követelt, és azt ígérte, hogy az ügy így elsimítható lesz - közölte a Delta Hírek Facebook-oldal.

Az asszony a hirtelen jött félelem és sokk hatására gondolkodás nélkül hitt a telefonálónak. Úgy vélte, ezzel segíthet a lányán, ezért a pénzt ledobta a megbeszélt helyen. A környéken eközben sem rendőrautó, sem rendőr nem jelent meg, hiszen a hívás teljes egészében átverés volt. A lánya eközben mit sem sejtve otthon tartózkodott, nyugodtan ebédet főzött, és nem is tudott arról, hogy édesanyját ilyen módon csapják be.

Mire az idős nő ráébredt a csalásra, a pénznek már nyoma sem volt. A csaló gyorsan eltűnt, és az összeg visszaszerzésére egyelőre nincs esély.

Az ügyben kereste a Delta Hírek a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Nagy Judit rendőrségi szóvivő megerősítette a történteket, és elmondta: az esettel kapcsolatban büntetőeljárás indult, amely jelenleg is folyamatban van. A rendőrség mindenkit arra figyelmeztet, hogy soha ne adjon ki pénzt vagy értéket telefonos hívás hatására, még akkor sem, ha a hívó hivatalos személynek adja ki magát.

A hatóság kiemeli: a rendőrség soha nem kér készpénzt, sem más anyagi javakat telefonon keresztül. A hasonló hívások minden esetben csalási kísérletnek minősülnek, ezért gyanú esetén azonnal érdemes megszakítani a beszélgetést és tárcsázni a 112-es segélyhívót.

A várpalotai eset újabb figyelmeztetés arra, hogy a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megtéveszteni az időseket. A rendőrség azt kéri, hogy a lakosság beszéljen idősebb hozzátartozóival, figyelmeztesse őket ezekre a veszélyekre, és segítsen abban, hogy hasonló eset többé ne történhessen meg.

Ahogyan korábban is írtuk, az unokázós csalás nagy hagyományra tekint vissza Magyarországon, miképpen a telefonos csalások is. ​Noha a fiatalabb generáció könnyebben lebuktat és leráz egy telefonbetyárt, aki pénzt szeretne, az idősek már kevésbé. Leginkább őket célozzák azok a tolvajok, akik még csak be sem piszkítják a kezüket.