Letartóztatták a meggyilkolt csecsemő édesanyját (videó)

Egy 25 éves helyi nőt tartóztattak le, akit csecsemőgyilkossággal gyanúsítanak. Kéthetes kisfiát holtan találták meg egy kukoricásban, a halálát idegenkezűség okozhatta – közölték a police.hu-n.

Csecsemőgyilkosság történhetett Nagydorogon.

Csecsemőgyilkosság a kukoricásban

A rendőrség tájékoztatása szerint emberölés bűntette miatt indult eljárás, mivel a kisfiú védekezésre képtelen áldozat volt. A nyomozók az édesanyát gyanúsították meg, akinek őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását.

A bíróság augusztus 23-án elrendelte a nő letartóztatását. A tárgyalás után börtönbe vitték, ahol a további eljárás végét várja.

„A lányom ártatlan, nem bántotta a gyermekét!” – megszólalt a holtan talált csecsemő családja

Korábban beszámoltunk arról, hogy az egész települést sokkolta a nagydorogi tragédia, egy kéthetes csecsemő halála, amely körül számos kérdés és bizonytalanság maradt. A család és a hatóság is keresi a válaszokat a felfoghatatlanra.