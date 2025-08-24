augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzalom

2 órája

Letartóztatták a meggyilkolt csecsemő édesanyját (videó)

Címkék#tragédia#kisfiú#csecsemő#gyilkosság

Borzalmas bűncselekmény történhetett Nagydorogon.

Veol.hu

Egy 25 éves helyi nőt tartóztattak le, akit csecsemőgyilkossággal gyanúsítanak. Kéthetes kisfiát holtan találták meg egy kukoricásban, a halálát idegenkezűség okozhatta – közölték a police.hu-n.

Csecsemőgyilkosság történhetett Nagydorogon.
Csecsemőgyilkosság történhetett Nagydorogon.
Forrás: youtube

Csecsemőgyilkosság a kukoricásban

A rendőrség tájékoztatása szerint emberölés bűntette miatt indult eljárás, mivel a kisfiú védekezésre képtelen áldozat volt. A nyomozók az édesanyát gyanúsították meg, akinek őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását.

A bíróság augusztus 23-án elrendelte a nő letartóztatását. A tárgyalás után börtönbe vitték, ahol a további eljárás végét várja.

„A lányom ártatlan, nem bántotta a gyermekét!” – megszólalt a holtan talált csecsemő családja

Korábban beszámoltunk arról, hogy az egész települést sokkolta a nagydorogi tragédia, egy kéthetes csecsemő halála, amely körül számos kérdés és bizonytalanság maradt. A család és a hatóság is keresi a válaszokat a felfoghatatlanra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu