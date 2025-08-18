39 perce
Darázs csípte meg egy fiatal nő nyelvét a Balatonnál, kis híján belehalt
Egy balatoni kempingbe riasztották a vízimentőket a hétvégén, mivel darázscsípés ért egy nőt, akinek korábban ilyen eset miatt allergiás reakciói voltak.
A VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE a hétvégi segítségnyújtásaikat összefoglaló posztjukban bemutatták a bajba jutott nő esetét. Mint írták, a Rupert nevű sürgősségi mentőhajójukat riasztották a darázscsípést szenvedett beteghez.
A nő allergiás volt a darázscsípésre
Egy fiatal hölgy italába darázs keveredett és megcsípte a nyelvét, emiatt kellett riasztani a vízimentőket. "Korábban már volt a betegnek súlyos allergiás reakciója darázscsípéstől, így szerencse, hogy közel voltunk. A bajbajutottat elláttuk, a mentőszolgálat pedig kórházba szállította. Nagyon gyakori az ilyen eset nyáron, nem allergiás betegeknél is okozhat súlyos reakciót, ha a szájüregben vagy a torokban csíp meg valakit egy darázs. Érdemes erre fokozottan odafigyelni, különösen, ha nem átlátszó italdobozból iszik az ember" - figyelmeztetnek a bejegyzésben.
