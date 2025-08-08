Egy kapualjban találtak rá az eltűnt, síró kisfiúra – így segítettek neki a rendőrök

A kisfiút végül egy helyi lakos találta meg Dorogon, az Otthon téren, egy kapualjban sírdogálva. A nő azonnal értesítette a rendőrséget, akik gyorsan a helyszínre értek. Valek Bence törzsőrmester és Király Alexandra őrmester nyugtatták meg a gyermeket, miközben a hűs lépcsőházban beszélgettek vele.

Elveszett kisfiúnak segítettek a rendőrök Dorogon

Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség/Facebook

Jakab, aki egyébként Üllőről érkezett a családjával, ügyesen elmondta a teljes nevét, születési dátumát, és részletesen felidézte, hogyan jutottak el Dorogra. Elmondása szerint otthonról gyalog mentek a vasútállomásra, vonattal érkeztek a városba, majd az aluljárón keresztül indultak a strand felé. Ő azonban előreszaladt, rossz helyen fordult balra, és mire visszanézett, már nem látta a többieket.

A rendőrök a kisfiú elmondása alapján elindultak vele azon az útvonalon, amerre szerinte jártak. Az Otthon térről a Mosonyi Albert utcába kanyarodtak, és hamarosan meg is találták a testvéreit és a keresztanyját, akik már kétségbeesve keresték Jakabot.