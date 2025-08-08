1 órája
Egy kapualjban találtak rá az eltűnt, síró kisfiúra – így segítettek neki a rendőrök
A strandolás helyett a rendőrséggel „vakációzott” egy hatéves kisfiú, miután eltévedt Dorogon. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség beszámolója szerint a kis Jakab a családjával indult strandolni a Palatinusra, ám útközben előreszaladt, rossz helyen fordult le, és elszakadt a testvéreitől, valamint az őket kísérő felnőtt családtagtól.
A kisfiút végül egy helyi lakos találta meg Dorogon, az Otthon téren, egy kapualjban sírdogálva. A nő azonnal értesítette a rendőrséget, akik gyorsan a helyszínre értek. Valek Bence törzsőrmester és Király Alexandra őrmester nyugtatták meg a gyermeket, miközben a hűs lépcsőházban beszélgettek vele.
Jakab, aki egyébként Üllőről érkezett a családjával, ügyesen elmondta a teljes nevét, születési dátumát, és részletesen felidézte, hogyan jutottak el Dorogra. Elmondása szerint otthonról gyalog mentek a vasútállomásra, vonattal érkeztek a városba, majd az aluljárón keresztül indultak a strand felé. Ő azonban előreszaladt, rossz helyen fordult balra, és mire visszanézett, már nem látta a többieket.
Elveszett kisfiúnak segítettek a rendőrök Dorogon
A rendőrök a kisfiú elmondása alapján elindultak vele azon az útvonalon, amerre szerinte jártak. Az Otthon térről a Mosonyi Albert utcába kanyarodtak, és hamarosan meg is találták a testvéreit és a keresztanyját, akik már kétségbeesve keresték Jakabot.
A történet szerencsés véget ért, de fontos tanulsággal szolgál minden szülő és felnőtt számára: egy ismeretlen helyen töltött nap során pillanatok alatt szem elől lehet téveszteni egy kisgyereket. Ezért is fontos, hogy a gyerekek ismerjék az alapvető személyes adataikat, és ne féljenek segítséget kérni idegenektől vagy a hatóságoktól.
A rendőrök emberséges és gyors segítségének köszönhetően Jakab hamar visszakerült a családjához – a nyaralás pedig folytatódhatott, immár nagyobb odafigyeléssel.