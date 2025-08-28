augusztus 28., csütörtök

Nincs több rodeózás

Elfogták a veszprémi éjszakai driftelőket (videó)

A veszprémi rendőrök hajnalban több férfit állítottak elő éjszakai driftelés miatt.

Az egyik közösségi oldalra feltöltött videó alapján augusztus 24-ére virradóra Veszprém belterületén, valamint a 73-as számú főút szabadságpusztai elágazójánál ismeretlen fiatalok drifteltek – írja a police.hu.

Fotó: MW-archív

Rendőrkézen a driftelők

Közúti veszélyeztetés miatt indult nyomozás az ügyben. Az egyenruhások augusztus 28-án reggel több személyt állítottak elő, köztük egy 30 éves veszprémi férfit gyanúsítottként hallgattak ki. További elkövetők és a bűncselekmény elkövetéséhez használt autók felkutatása folyamatban van.

 

