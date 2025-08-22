augusztus 22., péntek

Elfogatóparancs

3 órája

Kiskorú veszélyeztetése miatt körözik ezt a férfit (+ fotó)

Címkék#kiskorú veszélyeztetése#elfogatóparancs#Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A Büntető törvénykönyv szerint kiskorú veszélyeztetését követi el az a személy, aki a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti.

Veol.hu

A kazincbarcikai születésű Dányi Attila ellen még július közepén adtak ki elfogatóparancsot kiskorú veszélyeztetésének vétsége miatt. 

Kiskorú veszélyeztetése miatt rendeltek el elfogatóparancsot Dányi Attilával szemben
Kiskorú veszélyeztetése miatt adtak ki elfogatóparancsot Dányi Attilával szemben
Fotó: police.hu

A 28 éves férfi ellen a körözést a Balatonalmádi Rendőrkapitányság rendelte el, de a szerv eddig nem bukkant a férfi nyomára a police.hu adatai szerint.

Elfogatóparancs: segítsünk elkapni a kiskorú veszélyeztetésével gyanúsított férfit!

Amennyiben felismerné a képen látható Dányi Attilát, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, értesítse a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot a 36(88)438-711  telefonszámon, vagy személyesen a 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4. címen. 

 

