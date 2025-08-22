Kiskorú veszélyeztetése miatt körözik ezt a férfit (+ fotó)

A kazincbarcikai születésű Dányi Attila ellen még július közepén adtak ki elfogatóparancsot kiskorú veszélyeztetésének vétsége miatt.

Kiskorú veszélyeztetése miatt adtak ki elfogatóparancsot Dányi Attilával szemben

Fotó: police.hu

A 28 éves férfi ellen a körözést a Balatonalmádi Rendőrkapitányság rendelte el, de a szerv eddig nem bukkant a férfi nyomára a police.hu adatai szerint.

Elfogatóparancs: segítsünk elkapni a kiskorú veszélyeztetésével gyanúsított férfit!

Amennyiben felismerné a képen látható Dányi Attilát, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, értesítse a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot a 36(88)438-711 telefonszámon, vagy személyesen a 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4. címen.