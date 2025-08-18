augusztus 18., hétfő

Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség

1 órája

Komáromi mosoly járja Pápát, ezzel a nővel nagyon vigyázz!

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki egy Komáromban született nő ellen, akit lopás bűncselekményével gyanúsítanak. A körözést a Pápai Rendőrkapitányság rendelte el, amely július 11-én tette közzé a hivatalos felhívást.

Veol.hu

A keresett személy neve Szeibert Károlyné, születési ideje 1992. január 12. A magyar állampolgárságú nő ellen a Büntető Törvénykönyv 370. paragrafusa szerinti lopás miatt indult eljárás. Az elfogatóparancsot a Büntetőeljárási törvény alapján bocsátották ki.

A Pápai Rendőrkapitányság a 19030/157/295/2025.KÖR. számú határozattal rendelte el a körözést, és folytatja le az ügyhöz kapcsolódó eljárást. A Pápai Rendőrkapitányság elérhetősége: 8501 Pápa, Postafiók 70., telefon: +36-89/313-011.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a keresett nő tartózkodási helyéről, mozgásáról vagy bármilyen releváns információról tud, haladéktalanul jelezze azt a fenti elérhetőségeken, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon.

Az elfogatóparancs célja, hogy az eljárás mielőbb lefolytatható legyen, a gyanúsítottat pedig bíróság elé állíthassák. A hatóságok mindenkitől együttműködést kérnek az ügy mielőbbi megoldása érdekében.

 

 

