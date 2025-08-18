33 perce
Megszökött egy 19 éves rab, nagy erőkkel keresi a rendőrség
Fogolyszökés miatt augusztus 2. óta körözi a rendőrség a 19 éves Kökény Albertet.
Kökény Albert 2006-ban született, 16 napja fogolyszökés miatt körözi a rendőrség. Azt, hogy mit követett el a gyanúsított, nem részletezi az elfogatóparancs – számolt be róla a kisalföld.hu. A körözött személy fotóját társlapunk oldalán lehet megtekinteni.
Veszprém vármegyében is több elfogatóparancs van érvényben
A Veszprémi Rendőrkapitányság egy 2001-es születésű nő ellen adott ki elfogatóparancsot, akit csalás miatt köröznek. Az elkövető különösen sajátos módszert választott a bűncselekményhez: nem hagyományos módszereken alapuló trükkökkel próbálkozott, hanem az online térben, információs rendszerek manipulálásával érte el célját. Veszprém megyében is egyre inkább szaporodnak az online térben elkövetett bűncselekmények, ezért a lakosságot fokozott óvatosságra inti a rendőrség.
