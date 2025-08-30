1 órája
Elfogatóparancs van érvényben a füredi tolvaj ellen
Kismándor Tibort lopás bűncselekményével gyanúsítják, a körözést a Balatonfüredi Rendőrkapitányság rendelte el. Az elfogatóparancs 2024. augusztus 7. óta van érvényben ellene. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható férfit, értesítse a hatóságokat.
A hatóság tájékoztatása szerint a gyanúsított 1982-ben született Budapesten, magyar állampolgár. A lopás a Büntető Törvénykönyv (BTK 370. §) szerint a kár értékétől függően különböző súlyú büntetéssel járhat. Enyhébb esetekben pénzbüntetés vagy két évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, nagyobb érték esetén azonban a büntetés akár nyolc év börtön is lehet. Az elfogatóparancs jelenleg is érvényben van, látható a rendőrség oldalán.
Az elfogatóparancs végrehajtásához a rendőrség a lakosság segítségét kéri
Aki bármilyen információval rendelkezik a körözött személyről, értesítse a Balatonfüredi Rendőrkapitányságot a 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 15. címen vagy a 87/482-288-as telefonszámon.
