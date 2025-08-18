1 órája
Megvalósult a szülők legnagyobb rémálma: eltűnt két kisgyerek a balatoni szabadstrandon
A balatonlellei szabadstrandon két kisgyermeket szem elől vesztettek a szüleik a hétvégén.
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a Facebook-oldalán osztott meg egy bejegyzést a hétvégén történt azon eseményekről, amelyek során a vízimentők segítségét kérték. Kiderült: két kiskorú eltűnése zavarta meg a nyugalmat a balatonlellei szabadstrandon.
A balatonlellei szabadstrandon dolgozó kollégáik jelezték, hogy két kisgyermeket már negyedórája nem találnak a szüleik a vízben.
Az eltűnésük után nem sokkal megkerültek a gyerekek
"Strandi vízimentőink elkezdték keresni a gyermekeket, közben egy sürgősségi mentőhajót, valamint egy másik mentőhajót is küldtünk a helyszínre segíteni. Szerencsére a gyermekeket épségben megtalálták a strandi kollégák a szülőkkel közösen a vízben" - írják a bejegyzésben.
