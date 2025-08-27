2 órája
Pápán keresik az elveszett kisfiút!
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy Szombathelyről eltűnt kisfiú megtalálásához. A police.hu eltűnt személyek felhívásai között szerepel a 12 éves Olajos József Leó, akinek hollétéről 2025. augusztus 26. óta semmit sem tudnak.
Miután a fiatal a napokban eltűnt, nem adott életjelet magáról. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B) rendelte el, és azonnal megkezdték a keresését.
Az eltűnt kisfiú Pápára tarthatott
A hatóság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a kisfiú tartózkodási helyéről, jelentkezzen a rendőrségnél a következő telefonszámon: (94) 521-169. A fiú édesapja szerint nem kizárt, hogy gyermeke Pápára akart szökni, ezért a keresés ott is kiterjedhet. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki látta vagy tud valamit a fiú hollétéről, azonnal vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal. Minden apró információ segíthet a gyermek biztonságos hazatérésében.