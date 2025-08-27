Pápán keresik az elveszett kisfiút!

Miután a fiatal a napokban eltűnt, nem adott életjelet magáról. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B) rendelte el, és azonnal megkezdték a keresését.

Az eltűnt kisfiú mindössze 12 éves

Forrás: police.hu

Az eltűnt kisfiú Pápára tarthatott

A hatóság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a kisfiú tartózkodási helyéről, jelentkezzen a rendőrségnél a következő telefonszámon: (94) 521-169. A fiú édesapja szerint nem kizárt, hogy gyermeke Pápára akart szökni, ezért a keresés ott is kiterjedhet. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki látta vagy tud valamit a fiú hollétéről, azonnal vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal. Minden apró információ segíthet a gyermek biztonságos hazatérésében.