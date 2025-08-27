augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresi a rendőrség

1 órája

Pápán keresik az elveszett kisfiút!

Címkék#Pápára#Olajos József Leó#eltűnt gyerek

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy Szombathelyről eltűnt kisfiú megtalálásához. A police.hu eltűnt személyek felhívásai között szerepel a 12 éves Olajos József Leó, akinek hollétéről 2025. augusztus 26. óta semmit sem tudnak.

Veol.hu

Miután a fiatal a napokban eltűnt, nem adott életjelet magáról. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B) rendelte el, és azonnal megkezdték a keresését.

Eltűnt Szombathelyről egy 12 éves fiú
Az eltűnt kisfiú mindössze 12 éves
Forrás: police.hu

Az eltűnt kisfiú Pápára tarthatott

A hatóság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a kisfiú tartózkodási helyéről, jelentkezzen a rendőrségnél a következő telefonszámon: (94) 521-169. A fiú édesapja szerint nem kizárt, hogy gyermeke Pápára akart szökni, ezért a keresés ott is kiterjedhet. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki látta vagy tud valamit a fiú hollétéről, azonnal vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal. Minden apró információ segíthet a gyermek biztonságos hazatérésében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu