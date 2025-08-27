augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

42 perce

Nyoma veszett a tinédzser lánynak, segíts megtalálni!

Címkék#segítség#rendőrség#eltűnt

A 16 éves lány 2025. július 30-án egy gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról.

Veol.hu

A Lenti Rendőrkapitányság 20020-157/147/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt Horváth Renáta eltűnése ügyében. A lenti gyermekotthonból eltűnt 16 éves lány vélt tartózkodási helye: Szentpéterúr és környéke - írja a police.hu.

2025. július 30-án eltűnt Horváth Renáta
2025. július 30-án eltűnt Horváth Renáta
Fotó: police.hu

Horváth Renáta körülbelül 164 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú. Haja fekete, szeme barna. Eltűnésekor fekete melegítő nadrágot és fehér pólót viselt.

A lakosság segítségét kérik az eltűnt lány megtalálásában

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható Horváth Renátát, vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Lenti Rendőrkapitányság 06-92-351-004-es telefonszámát. Névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában ingyenesen hívható Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-en, valamint a 112-es központi segélyhívón is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu