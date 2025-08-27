Nyoma veszett a tinédzser lánynak, segíts megtalálni!

A Lenti Rendőrkapitányság 20020-157/147/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt Horváth Renáta eltűnése ügyében. A lenti gyermekotthonból eltűnt 16 éves lány vélt tartózkodási helye: Szentpéterúr és környéke - írja a police.hu.

2025. július 30-án eltűnt Horváth Renáta

Fotó: police.hu

Horváth Renáta körülbelül 164 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú. Haja fekete, szeme barna. Eltűnésekor fekete melegítő nadrágot és fehér pólót viselt.

A lakosság segítségét kérik az eltűnt lány megtalálásában

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható Horváth Renátát, vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Lenti Rendőrkapitányság 06-92-351-004-es telefonszámát. Névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában ingyenesen hívható Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-en, valamint a 112-es központi segélyhívón is.