Hol lehet?
1 órája
Eltűnt egy kéthetes kisfiú, a rendőrség nagy erőkkel keresi
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy újszülött eltűnése ügyében. A police.hu körözési listája szerint a 2025. augusztus 6-án Szekszárdon született Baráth Zalán Attila augusztus 20-án eltűnt Nagydorogon.
A keresést a Paksi Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóság arra kéri mindazokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a kisfiú tartózkodási helyéről, hogy hívják a 36-75/510-640-es számot, vagy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón - írja a teol.hu.
A rendőrség hangsúlyozza: kiemelten fontos az ügy mielőbbi megoldása, mivel egy újszülöttről van szó.
