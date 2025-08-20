Eltűnt egy kéthetes kisfiú, a rendőrség nagy erőkkel keresi

A keresést a Paksi Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóság arra kéri mindazokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a kisfiú tartózkodási helyéről, hogy hívják a 36-75/510-640-es számot, vagy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón - írja a teol.hu.

A rendőrség hangsúlyozza: kiemelten fontos az ügy mielőbbi megoldása, mivel egy újszülöttről van szó.