Eltűnt emberek Veszprém vármegyében: ennek a hét személynek a sorsa a mai napig rejtély (+ fotók)

Az eltűnt emberek felkutatása komoly erőfeszítést igényel, mégis rengeteg tévhit kering a témában. Ahogy arról a Veol.hu korábban is beszámolt, fontos tudni, hogy a rendőrség minden bejelentést komolyan vesz, és már az első órákban megkezdik a keresést. A megyében több olyan eset is van, amikor valaki már közel húsz éve eltűnt és azóta sem adott életjelet magáról.

Eltűnt emberek Veszprém vármegyében – közel húsz éve nincs róluk hír

Forrás: illusztráció/Pixabay

Veszprémben és környékén olyan embereket tartanak nyilván eltűntként, akiknek a holléte a mai napig ismeretlen. Az egyik legismertebb eset Magyar Lajosé, aki 2007-ben tűnt el nyomtalanul. Egyik napról a másikra vált köddé, és bár családja azonnal bejelentést tett, soha nem került elő. Az eset óriási port kavart a megyében, hiszen sokan ismerték őt. Azóta is körözik, de sem konkrét nyom, sem bejelentés nem vezetett a megtalálásához.

A Veol.hu legfrissebb összeállítása szerint a rendőrség a mai napig több, akár évtizedekkel ezelőtt eltűnt ember fotóját tartja nyilván a körözési listán.

Ők szerepelnek a körözési listán: Somogyi Istvánné

Király István

Lohn László János

Mádai Zoltán

Magyar Lajos

Bágyi Miklós

Kováts Ottokár

Fájdalmas üresség

Ahogy arról a Veol.hu rendszeresen beszámol, az eltűnt emberek ügye nem csupán a családtagokat, hanem az egész közösséget is érinti. A bizonytalanság, a megválaszolatlan kérdések súlya feldolgozhatatlan, és a hiány még húsz év után sem enyhül.

A rendőrség továbbra is várja a bejelentéseket, hiszen bármilyen apró információ segíthet abban, hogy egyszer fény derüljön a több évtizedes rejtélyekre.

Íme a galéria a közel 20 éve eltűnt Veszprém vármegyei személyek fotójával!