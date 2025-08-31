3 órája
Eltűnt emberek Veszprém vármegyében: ennek a hét személynek a sorsa a mai napig rejtély (+ fotók)
A rendőrség több mint egy évtizede kutat olyan személyek után, akik egyik napról a másikra váltak köddé Veszprém vármegyében. Sorsuk máig ismeretlen, családjuk pedig kétségbeesetten várja a választ a kérdésre: mi történt velük?
Az eltűnt emberek felkutatása komoly erőfeszítést igényel, mégis rengeteg tévhit kering a témában. Ahogy arról a Veol.hu korábban is beszámolt, fontos tudni, hogy a rendőrség minden bejelentést komolyan vesz, és már az első órákban megkezdik a keresést. A megyében több olyan eset is van, amikor valaki már közel húsz éve eltűnt és azóta sem adott életjelet magáról.
Eltűnt emberek Veszprém vármegyében
Veszprémben és környékén olyan embereket tartanak nyilván eltűntként, akiknek a holléte a mai napig ismeretlen. Az egyik legismertebb eset Magyar Lajosé, aki 2007-ben tűnt el nyomtalanul. Egyik napról a másikra vált köddé, és bár családja azonnal bejelentést tett, soha nem került elő. Az eset óriási port kavart a megyében, hiszen sokan ismerték őt. Azóta is körözik, de sem konkrét nyom, sem bejelentés nem vezetett a megtalálásához.
A Veol.hu legfrissebb összeállítása szerint a rendőrség a mai napig több, akár évtizedekkel ezelőtt eltűnt ember fotóját tartja nyilván a körözési listán.
Ők szerepelnek a körözési listán:
- Somogyi Istvánné
- Király István
- Lohn László János
- Mádai Zoltán
- Magyar Lajos
- Bágyi Miklós
- Kováts Ottokár
Fájdalmas üresség
Ahogy arról a Veol.hu rendszeresen beszámol, az eltűnt emberek ügye nem csupán a családtagokat, hanem az egész közösséget is érinti. A bizonytalanság, a megválaszolatlan kérdések súlya feldolgozhatatlan, és a hiány még húsz év után sem enyhül.
A rendőrség továbbra is várja a bejelentéseket, hiszen bármilyen apró információ segíthet abban, hogy egyszer fény derüljön a több évtizedes rejtélyekre.
Íme a galéria a közel 20 éve eltűnt Veszprém vármegyei személyek fotójával!
Eltűnt emberek Veszprém megyében - egy felismerés is elég lehet a fordulathoz