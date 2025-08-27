augusztus 27., szerda

Hétfő óta nem adott életjelet a pápai anya és kislánya – újabb információk!

A rendőrség és a család is keresi a 42 éves Both Amarillát és 9 éves kislányát, Farsang Boglárkát, akik hétfő hajnalban eltűntek Pápáról.

Forrás:  Facebook

Füssy Angéla közösségi oldalán számolt be arról, hogy a nő és gyermeke Amarilla szüleinél éltek, miután decemberben az anya és párja különváltak. A család elmondása szerint nem családon belüli erőszak áll az eltűnés hátterében.

Hétfő hajnalban, amíg idős szülei aludtak, Amarilla összepakolt néhány váltás ruhát, kislánya tankönyveit, valamint magához vette édesanyja gyógyszereit és a család pénzét. Egy sporttáskával, egy kismacskával és kerékpárral indultak el, azonban a biciklit és a táskát később hátrahagyták.

Üzenetet írt az eltűnt édesanya

Információk szerint a nő hétfőn váltott egy felnőtt- és két helyjegyet a Keleti pályaudvarig. Szüleinek SMS-ben azt írta: „Itt nem tud békét, nyugalmat találni.”

Azóta a telefonját kikapcsolta, elérhetetlen, és sem ő, sem kislánya nem adott életjelet magáról. A család kétségbeesetten várja haza őket.

Aki látta őket, vagy bármilyen információval rendelkezik, értesítse a Pápai Rendőrkapitányságot a 06-89-313-011-es számon, vagy tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón.

 

