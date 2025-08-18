augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Nyoma veszett

1 órája

Eltűnt egy 60 éves kamondi férfi, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Címkék#eltűnt ember#eltűnt#eltűnt férfi

Az ajkai rendőrök a lakosság segítségét kérik a 60 éves Kádár József megtalálása érdekében.

Veol.hu

Az Ajkai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Kádár József eltűnése miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a 60 éves férfi 2025. augusztus 16-án nem tért vissza a kamondi otthonába, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt személy felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre - közölte a police.hu.

Eltűnt Kádár József
Eltűnt Kádár József
Fotó: police.hu

Eltűnt Kádár József

Kádár József kb. 170 centiméter magas, közepes testalkatú, rövid, ősz hajú, ősz szakállú, kissé kopaszodó. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Az Ajkai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnése körülményeiről információval rendelkezik, jelentkezzen az Ajkai Rendőrkapitányságon személyesen (Ajka, Rákóczi Ferenc utca 1.), vagy hívja a +36/30 278-2206-os illetve a 06-88-500-990-es telefonszámot. Névtelensége megőrzése mellett bárki bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es díjmentes segélyhívó számon is.
 

 

