Eltűnt személyeket keres a rendőrség – Vajon mi történt velük?
A police.hu körözési adatbázisában vannak olyan eltűnt személyek, akiket már évek óta nem találnak, de egy hét még nem olyan sok, van remény az előkerülésükre.
Augusztus 13-án eltűnt egy pápai születésű 15 éves lány, Ignácz Dzsenifer. A Pápai Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi, de mindeddig hiába. Amennyiben látni vélte, vagy van információja Dzsenifer tartózkodási helyéről, értesítse a Pápai Rendőrkapitányságot.
Egy hete már, hogy eltűntek
Augusztus 15-én nyoma veszett a szolnoki születésű Dr. Apagyi Barnabás Emilnének, akit a Balatonalmádi Rendőrkapitányság szeretne megtalálni. A 82 éves hölgy, születési nevén Straub Ilona azóta sem adott életjelet magáról.
Szintén augusztus 15-én tűnt el a 37 éves Kurucsó Norbert. Az egri születésű férfi után a Balatonfüredi Rendőrkapitányság nyomoz.
Amennyiben bármelyikükről lenne olvasónknak információja, keresse fel az illetékes szervet!
