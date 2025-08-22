Eltűnt személyeket keres a rendőrség – Vajon mi történt velük?

Augusztus 13-án eltűnt egy pápai születésű 15 éves lány, Ignácz Dzsenifer. A Pápai Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi, de mindeddig hiába. Amennyiben látni vélte, vagy van információja Dzsenifer tartózkodási helyéről, értesítse a Pápai Rendőrkapitányságot.

Eltűnt egy 15 éves lány, Ignácz Dzsenifer

Fotó: police.hu

Egy hete már, hogy eltűntek

Augusztus 15-én nyoma veszett a szolnoki születésű Dr. Apagyi Barnabás Emilnének, akit a Balatonalmádi Rendőrkapitányság szeretne megtalálni. A 82 éves hölgy, születési nevén Straub Ilona azóta sem adott életjelet magáról.

Dr. Apagyi Barnabás Emilné

Fotó: police.hu

Szintén augusztus 15-én tűnt el a 37 éves Kurucsó Norbert. Az egri születésű férfi után a Balatonfüredi Rendőrkapitányság nyomoz.

Kurucsó Norbert

Fotó: police.hu

Amennyiben bármelyikükről lenne olvasónknak információja, keresse fel az illetékes szervet!