augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi horror

2 órája

Édesanyjára támadt a skizofrén férfi, majdnem megölte

Címkék#skizofrénia#emberölési kísérlet#konfliktus

A Veszprémi Járásbíróság szeptember negyedikén tárgyalja az emberölési kísérlet bűntettét.

Szilas Lilla

Ahogyan mi is beszámoltunk a szörnyű esetről, a vádlott a szülői házban él édesanyjával és bátyjával, üldözéses képzetei voltak. Gyakori volt a családon belüli konfliktus, melyek az édesapa 2017-ben bekövetkezett halálát követően súlyosbodott a vádlott és édesanyja között. A vádlott napi szinten fogyasztott kábítószert, mellyel egy időben rendszeresen alkoholt is ivott – írja az emberölési kísérlet ügyével kapcsolatban a birosag.hu

Emberölési kísérlet: késsel, sodrófával és fahasábbal támadt anyjára
Emberölési kísérlet: késsel, sodrófával és fahasábbal támadt anyjára
Fotó: Pixabay

A vádlott első pszichiátriai kezelésére 2011-ben került sor, majd 2014-ben paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála. A kezelése miatt megváltozott munkaképességű lett, így 15 éve egyáltalán nem rendelkezett munkahellyel. A vádlottat a kilátástalan helyzete miatt 2019-ben elkövetett öngyilkossági kísérletét követően ismét a pszichiátrián gyógykezelték.

Emberölési kísérletet követett el édesanyja ellen

Április 18-án téveszmés hallucinációi miatt 19 cm pengehosszúságú disznóölő késsel minden előzmény nélkül rátámadt a sértettre, a kést a sértett mellkasától mintegy 15-20 cm-re fogva közölte vele, hogy „Megöllek!”. A sértett azért, hogy időt nyerjen, közölte a vádlottal, hogy menjen ki az udvarra, mert a testvére, – aki valójában már korábban elment otthonról – kint várja. A vádlott erre a kést ledobta, és kiment az udvarra. Miután a vádlott elhagyta a konyhát, a sértett elővette a sodrófát, hogy azzal védje magát, ha a vádlott visszamegy a konyhába.

Amikor a férfi meglátta a sodrófát a sértett kezében, ismét rátámadt, tenyerével elkezdte ütni a sértett hátát, közben kirántotta kezéből a sodrófát, amellyel a sértett fejét, vállát, hátát több alkalommal megütötte. Ezt követően a vádlott a sértettet ellökte, aki vállával a konyhaszekrénynek ütközve elesett, mire a vádlott kiment a házból. A sértett is kiment az udvarra, hogy elbújjon, azonban amikor a vádlott meglátta, újból rátámadva testszerte ütni kezdte őt, miközben szidalmazta és azt kiabálta, hogy „Megölted az apámat, valld be!”, „Megöllek, elvágom a torkodat!”

A sértett az udvaron lévő farakásból felkapott egy fahasábot, és miközben a másik kezével a sértettet a földre nyomta, azzal nagy erővel ütötte tovább a földön mozdulatlanul fekvő sértett fejét és testét. Mivel a vádlott azzal fenyegetőzött, hogy ha valaki beteszi a lábát, azt meg fogja ölni, a tanúk nem mertek bemenni az udvarra, ezért telefonon hívták a rendőrséget és a mentőket. A vádlott a segélyhívásokat észlelte, a földön fekvő sértettet otthagyva bement a házba.

A kiérkező rendőrök a vádlottat a lakóházban fogták el, mely során az ellenálló vádlott agresszíven viselkedett. A bántalmazás következtében a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, azok orvosi beavatkozás nélkül közvetett módon halálos eredményhez vezettek volna.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu