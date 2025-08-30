Édesanyjára támadt a skizofrén férfi, majdnem megölte

Ahogyan mi is beszámoltunk a szörnyű esetről, a vádlott a szülői házban él édesanyjával és bátyjával, üldözéses képzetei voltak. Gyakori volt a családon belüli konfliktus, melyek az édesapa 2017-ben bekövetkezett halálát követően súlyosbodott a vádlott és édesanyja között. A vádlott napi szinten fogyasztott kábítószert, mellyel egy időben rendszeresen alkoholt is ivott – írja az emberölési kísérlet ügyével kapcsolatban a birosag.hu.

Emberölési kísérlet: késsel, sodrófával és fahasábbal támadt anyjára

Fotó: Pixabay

A vádlott első pszichiátriai kezelésére 2011-ben került sor, majd 2014-ben paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála. A kezelése miatt megváltozott munkaképességű lett, így 15 éve egyáltalán nem rendelkezett munkahellyel. A vádlottat a kilátástalan helyzete miatt 2019-ben elkövetett öngyilkossági kísérletét követően ismét a pszichiátrián gyógykezelték.

Április 18-án téveszmés hallucinációi miatt 19 cm pengehosszúságú disznóölő késsel minden előzmény nélkül rátámadt a sértettre, a kést a sértett mellkasától mintegy 15-20 cm-re fogva közölte vele, hogy „Megöllek!”. A sértett azért, hogy időt nyerjen, közölte a vádlottal, hogy menjen ki az udvarra, mert a testvére, – aki valójában már korábban elment otthonról – kint várja. A vádlott erre a kést ledobta, és kiment az udvarra. Miután a vádlott elhagyta a konyhát, a sértett elővette a sodrófát, hogy azzal védje magát, ha a vádlott visszamegy a konyhába.

Amikor a férfi meglátta a sodrófát a sértett kezében, ismét rátámadt, tenyerével elkezdte ütni a sértett hátát, közben kirántotta kezéből a sodrófát, amellyel a sértett fejét, vállát, hátát több alkalommal megütötte. Ezt követően a vádlott a sértettet ellökte, aki vállával a konyhaszekrénynek ütközve elesett, mire a vádlott kiment a házból. A sértett is kiment az udvarra, hogy elbújjon, azonban amikor a vádlott meglátta, újból rátámadva testszerte ütni kezdte őt, miközben szidalmazta és azt kiabálta, hogy „Megölted az apámat, valld be!”, „Megöllek, elvágom a torkodat!”

A sértett az udvaron lévő farakásból felkapott egy fahasábot, és miközben a másik kezével a sértettet a földre nyomta, azzal nagy erővel ütötte tovább a földön mozdulatlanul fekvő sértett fejét és testét. Mivel a vádlott azzal fenyegetőzött, hogy ha valaki beteszi a lábát, azt meg fogja ölni, a tanúk nem mertek bemenni az udvarra, ezért telefonon hívták a rendőrséget és a mentőket. A vádlott a segélyhívásokat észlelte, a földön fekvő sértettet otthagyva bement a házba.