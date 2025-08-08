1 órája
Megpróbált megszökni az emberölési kísérlettel gyanúsított férfi
Az Ajkai Járási Ügyészség fogolyszökés és rongálás vétsége miatt állított bíróság elé egy emberölés kísérlete miatti eljárásban elrendelt bűnügyi felügyeletből szökni próbáló férfit.
Az ügyészség feljegyzése szerint a 27 éves férfival szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt van folyamatban büntetőeljárás a Veszprémi Törvényszéken. Az eljárás során a bíróság 2025. január 29-én elrendelte a férfi bűnügyi felügyeletét azzal, hogy a tartózkodási helyül meghatározott Veszprém vármegyei lakását nem hagyhatja el. A bíróság előírta a terhelt mozgásának nyomkövető technikai eszközzel való ellenőrzését is, amelyet a férfi csuklójára szereltek.
A férfi 2025. július 8-án egy hátizsákba ruhaneműket és tisztálkodási eszközöket készített össze, majd erőszakkal eltávolította magáról a nyomkövető eszközt és távozott a lakásából.
A rendőrség központjába az eszköz erőszakos eltávolítása miatt 18.48 órakor érkezett a riasztás, a lakcímre érkező rendőrjárőr a gyanúsítottat már nem találta otthon. Ezután a rendőrség nagy erőkkel keresni kezdte a férfit a településen és környékén, melynek eredményeként 22.00 óra körüli időben megtalálták egy helyi szórakozóhely előtt. A gyanúsított által eltávolított, 245 000 Ft értékű technikai eszköz nem került elő.
A férfit az ügyészség gyorsított eljárásban, augusztus 6-án állította az Ajkai Járásbíróság elé. A bíróság a tárgyaláson bűnösnek mondta ki a férfit a terhére rótt bűncselekményekben, emiatt egy év négy hónap szabadságvesztés büntetésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a gyanúsított és védője fellebbeztek, ezért az nem jogerős. A bíróság a férfi korábban elrendelt letartóztatását a jogerős döntésig fenntartotta.
