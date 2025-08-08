Megpróbált megszökni az emberölési kísérlettel gyanúsított férfi

Az ügyészség feljegyzése szerint a 27 éves férfival szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt van folyamatban büntetőeljárás a Veszprémi Törvényszéken. Az eljárás során a bíróság 2025. január 29-én elrendelte a férfi bűnügyi felügyeletét azzal, hogy a tartózkodási helyül meghatározott Veszprém vármegyei lakását nem hagyhatja el. A bíróság előírta a terhelt mozgásának nyomkövető technikai eszközzel való ellenőrzését is, amelyet a férfi csuklójára szereltek.

Az emberöléssel gyanúsított férfi erőszakkal eltávolította magáról a nyomkövetőt

Fotó: illusztráció/Rendészeti Államtitkárság

A férfi 2025. július 8-án egy hátizsákba ruhaneműket és tisztálkodási eszközöket készített össze, majd erőszakkal eltávolította magáról a nyomkövető eszközt és távozott a lakásából.

Emberöléssel gyanúsított férfi próbált megszökni a házi őrizetből

A rendőrség központjába az eszköz erőszakos eltávolítása miatt 18.48 órakor érkezett a riasztás, a lakcímre érkező rendőrjárőr a gyanúsítottat már nem találta otthon. Ezután a rendőrség nagy erőkkel keresni kezdte a férfit a településen és környékén, melynek eredményeként 22.00 óra körüli időben megtalálták egy helyi szórakozóhely előtt. A gyanúsított által eltávolított, 245 000 Ft értékű technikai eszköz nem került elő.

A férfit az ügyészség gyorsított eljárásban, augusztus 6-án állította az Ajkai Járásbíróság elé. A bíróság a tárgyaláson bűnösnek mondta ki a férfit a terhére rótt bűncselekményekben, emiatt egy év négy hónap szabadságvesztés büntetésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a gyanúsított és védője fellebbeztek, ezért az nem jogerős. A bíróság a férfi korábban elrendelt letartóztatását a jogerős döntésig fenntartotta.